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Мультиварка Energy EN-257, 5 л., 900 Вт купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Energy EN-257, 5 л., 900 Вт

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Мультиварка Energy EN-257, 5 л., 900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424928
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Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х29
Вес, кг.
3.18

Описание товара Мультиварка Energy EN-257, 5 л., 900 Вт

Мультиварка ENERGY EN-257 объемом 5 л с 10 программами приготовления - рис, мясо, каша, суп, жарка, выпекание, приготовление на пару, тушение, йогурт, подогрев.

Отзывы о товаре Мультиварка Energy EN-257, 5 л., 900 Вт




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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка ENERGY EN-257 объемом 5 л с 10 программами приготовления - рис, мясо, каша, суп, жарка, выпекание, приготовление на пару, тушение, йогурт, подогрев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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