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Мультиварка Redmond RMC-M36 купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Redmond RMC-M36

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Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 1
Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 2
Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 3
Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 4
Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 5
Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 6
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Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 8
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Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 10
Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 11
Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 12
Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 13
Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 1
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 2
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 3
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 4
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 5
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 6
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 7
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 8
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 9
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 10
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 11
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 12
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 13
  • Мультиварка Redmond RMC-M36 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
5 350 руб.  6 499 руб. 
В наличии
Код товара: 291212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультиварка Redmond RMC-M36
5 350 руб. -18%
6 499 руб.
  • Гарантия от магазина
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redmond
Тип товара
Размеры в упаковке, см
33х33х33
Вес, кг.
4.6

Описание товара Мультиварка Redmond RMC-M36

Мультиварка Redmond RMC-M36

Отзывы о товаре Мультиварка Redmond RMC-M36




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Характеристики
Бренд
Redmond
Тип товара
Описание
Мультиварка Redmond RMC-M36
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиварка Redmond RMC-M36 - стоимость товара 5350 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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