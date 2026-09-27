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Мультиварка Leonord LE-1760E купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Leonord LE-1760E

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Мультиварка Leonord LE-1760E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное Touch Pro 5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
12
  • Мультиварка Leonord LE-1760E - фото 1
  • Мультиварка Leonord LE-1760E - фото 2
  • Мультиварка Leonord LE-1760E - фото 3
  • Мультиварка Leonord LE-1760E - фото 4
  • Мультиварка Leonord LE-1760E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 493 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультиварка Leonord LE-1760E
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное Touch Pro 5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Количество автоматических программ
12
Программы приготовления
выпечка, жарка, йогурт, каша, крупы, суп, тушение, пар и другие
Функции и особенности
двойной термодатчик Precision Heat (сверху и снизу), система безопасности Smart Protection, съемная внутренняя крышка, отсрочка до 24 ч
Комплектация
мультиварка, контейнер-пароварка, мерный стакан, лопатка, ложка, сетевой шнур (120 см), документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х31
Вес, кг.
5.8

Описание товара Мультиварка Leonord LE-1760E

Продвинутая мультиварка в термоизолированном пластиковом корпусе. Главная особенность – фирменная чаша с пятислойным износостойким покрытием Touch Pro 5 и система контроля температуры Precision Heat с верхним и нижним датчиками. Оснащена сенсорной панелью управления, ярким LED-экраном и 12 автоматическими режимами.

Отзывы о товаре Мультиварка Leonord LE-1760E




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное Touch Pro 5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Количество автоматических программ
12
Программы приготовления
выпечка, жарка, йогурт, каша, крупы, суп, тушение, пар и другие
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Функции и особенности
двойной термодатчик Precision Heat (сверху и снизу), система безопасности Smart Protection, съемная внутренняя крышка, отсрочка до 24 ч
Комплектация
мультиварка, контейнер-пароварка, мерный стакан, лопатка, ложка, сетевой шнур (120 см), документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Продвинутая мультиварка в термоизолированном пластиковом корпусе. Главная особенность – фирменная чаша с пятислойным износостойким покрытием Touch Pro 5 и система контроля температуры Precision Heat с верхним и нижним датчиками. Оснащена сенсорной панелью управления, ярким LED-экраном и 12 автоматическими режимами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиварка Leonord LE-1760E - по цене 6750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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