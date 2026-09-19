Кукла-русалка с аксессуарами Mermaid в блистере 8433
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%750 руб. 1 343 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487404
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
кукла, аксессуары, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х5
Вес, г.
233
Описание товара Кукла-русалка с аксессуарами Mermaid в блистере 8433
Вместе со стильной куколкой Русалка Defa Lucy девочке будет интересно и весело играть благодаря тому, что у куклы подвижные руки и красивый разноцветный блестящий хвост. У русалки длинные красивые волосы, которые хозяйка куколки сможет заплетать в косички и расплетать. Игра с чудесной куколкой-русалочкой способствует развитию речи, фантазии, социально-коммуникативных навыков, учит девочку проявлять ответственность, любовь и заботу.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
кукла, аксессуары, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Вместе со стильной куколкой Русалка Defa Lucy девочке будет интересно и весело играть благодаря тому, что у куклы подвижные руки и красивый разноцветный блестящий хвост. У русалки длинные красивые волосы, которые хозяйка куколки сможет заплетать в косички и расплетать. Игра с чудесной куколкой-русалочкой способствует развитию речи, фантазии, социально-коммуникативных навыков, учит девочку проявлять ответственность, любовь и заботу.
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