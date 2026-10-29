Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
4
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 487112
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
4
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
2
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
39х24х23
Вес, кг.
2
Описание товара Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей
Стационарный миксер; мощность 375 Вт; количество скоростей 4; режим смешивания турборежим; объём чаши 3 л; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок, отсек для шнура; насадки: венчики для взбивания, для теста.
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Теги товара: с чашей, пластиковые
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Бренд
Тип товара
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
нет
Число скоростей
4
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
2
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Страна производитель
Словения
Стационарный миксер; мощность 375 Вт; количество скоростей 4; режим смешивания турборежим; объём чаши 3 л; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок, отсек для шнура; насадки: венчики для взбивания, для теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Миксер Bosch MFQ 2600W с чашей - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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