Тонер Konica-Minolta bizhub C257i TN-227C (o)
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C257i
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479344
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C257i
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х8х8
Вес, г.
650
Описание товара Тонер Konica-Minolta bizhub C257i TN-227C (o)
Konica Minolta понимает скрытые проблемы и стоит у руля общественных преобразований, используя возможности времени перемен. С момента основания мы непрерывно разрабатываем и совершенствуем ключевые технологии в области передачи изображений, производства материалов, оптики и нанообработки. Нас объединяют прочные связи почти с двумя миллионами корпоративных клиентов по всему миру.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C257i
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Konica Minolta понимает скрытые проблемы и стоит у руля общественных преобразований, используя возможности времени перемен. С момента основания мы непрерывно разрабатываем и совершенствуем ключевые технологии в области передачи изображений, производства материалов, оптики и нанообработки. Нас объединяют прочные связи почти с двумя миллионами корпоративных клиентов по всему миру.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер Konica-Minolta bizhub C257i TN-227C (o) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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