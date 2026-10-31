Бокорезы NWS 134-69-145
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб.
В наличии
Код товара: 475576
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 010 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
180
Описание товара Бокорезы NWS 134-69-145
Бокорезы 145 мм, С5.0, Н1.7, К8.0 NWS 134-69-145 - это высокопрочный ручной инструмент для резки твердой и мягкой проволоки. Рабочая часть имеет острозаточенные режущие кромки с твердостью около 62 HRC, прошедшие дополнительную индуктивную закалку. Изделие полностью изготовлено из специальной инструментальной стали, кованной, закаленной в масле. Такие качества значительно продлевают срок службы инструмента и делают его подходящим для выполнения профессиональных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бокорезы 145 мм, С5.0, Н1.7, К8.0 NWS 134-69-145 - это высокопрочный ручной инструмент для резки твердой и мягкой проволоки. Рабочая часть имеет острозаточенные режущие кромки с твердостью около 62 HRC, прошедшие дополнительную индуктивную закалку. Изделие полностью изготовлено из специальной инструментальной стали, кованной, закаленной в масле. Такие качества значительно продлевают срок службы инструмента и делают его подходящим для выполнения профессиональных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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