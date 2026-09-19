Полка для полотенец FIXSEN Luksor (FX-71615B)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Полка для полотенец FIXSEN Luksor (FX-71615B)
Нестандартный чёрный цвет коллекции подчеркнут полированными золотистыми вставками. Керамические колбы черного цвета передают всю глубину отражающихся поверхностей. Металлические части аксессуаров покрыты долговечной эмалью, которая рассеивает свет, падающий на их поверхности. Сложное сочетание глянца и полуматовой текстуры создают неповторимый вид изделия. Покрытие эмалью надежно защищает изделие от воздействия влаги и легко моется теплой водой. Проверенная временем система крепления аксессуаров данной серии надежно зарекомендовала себя как одна из наиболее надежных. Прочность установки достигается за счет ребер жесткости, фиксирующих аксессуар на основании и предотвращающих его вращение.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Like A8034400 хром
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
-
В наличииЦена 5 090 руб. 5 580 руб.1273 руб. в СплитДвойной крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35600 хром
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 чер...
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная
-
В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитДозатор для жидкого мыла AM.PM Gem A9036900 хром
-
В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A8F34122 черный
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341522 ч...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб. 6 300 руб.1448 руб. в СплитДержатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Func A8F34300 хро...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Полка для полотенец FIXSEN Luksor (FX-71615B)