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Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209 купить с доставкой в Москве
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Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209

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Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Тип товара
перчатки
Материал
силикон
Особенности
Водостойкость, многоразовое использование, наладонник, цвет розовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209
290 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Перчатки
Тип товара
перчатки
Материал
силикон
Высота, см
18
Ширина, см
44
Особенности
Водостойкость, многоразовое использование, наладонник, цвет розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х17х4
Вес, г.
291

Описание товара Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209

Перчатки выполнены из высококачественного гипоаллергенного силикона. Благодаря плотному ворсу, перчатки отлично справляются с самыми сильными загрязнениями. Незаменимы для уборки в ванной комнате, на кухне, для чистки сантехники, для мытья посуды, для овощей и фруктов, для уборки автомобиля.

Отзывы о товаре Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209




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Характеристики
Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Перчатки
Тип товара
перчатки
Материал
силикон
Высота, см
18
Ширина, см
44
Особенности
Водостойкость, многоразовое использование, наладонник, цвет розовый
Страна производитель
Китай
Описание
Перчатки выполнены из высококачественного гипоаллергенного силикона. Благодаря плотному ворсу, перчатки отлично справляются с самыми сильными загрязнениями. Незаменимы для уборки в ванной комнате, на кухне, для чистки сантехники, для мытья посуды, для овощей и фруктов, для уборки автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки хозяйственные многофункциональные HM26209 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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