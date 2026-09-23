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Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе купить с доставкой в Москве
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Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе

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Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Тип товара
перчатки
Материал
винил
Особенности
Неопудренные, размер M, 100 шт. в боксе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе
650 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Перчатки
Тип товара
перчатки
Материал
винил
Высота, см
1.6
Ширина, см
12.5
Особенности
Неопудренные, размер M, 100 шт. в боксе
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х6
Вес, г.
557

Описание товара Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе

Хозяйственные виниловые неопудренные перчатки Рыжий кот размер М, 100 шт. в боксе 008051 подойдут для приготовления пищи, уборки дома и косметических процедур. Хорошо защищают руки от химического воздействия. Изготовлены из прочного материала, отличаются прочностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе




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Характеристики
Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Перчатки
Тип товара
перчатки
Материал
винил
Высота, см
1.6
Ширина, см
12.5
Особенности
Неопудренные, размер M, 100 шт. в боксе
Страна производитель
Китай
Описание
Хозяйственные виниловые неопудренные перчатки Рыжий кот размер М, 100 шт. в боксе 008051 подойдут для приготовления пищи, уборки дома и косметических процедур. Хорошо защищают руки от химического воздействия. Изготовлены из прочного материала, отличаются прочностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки хозяйственные виниловые, неопудренные, размер М, 100 шт. в боксе - стоимость товара 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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