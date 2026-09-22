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Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 купить с доставкой в Москве
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Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624

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Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 1
Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 2
Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 3
Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 4
Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Особенности
горизонтальные
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 1
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 2
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 3
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 4
  • Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719952
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Дополнительно
55*160 см
Материал
алюминий
Особенности
горизонтальные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х7х4
Вес, г.
793

Описание товара Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624

Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624

Отзывы о товаре Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Дополнительно
55*160 см
Материал
алюминий
Особенности
горизонтальные
Страна производитель
Китай
Описание
Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жалюзи горизонтальные BRABIX 55*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608624 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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