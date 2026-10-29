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Мини-печь Centek CT-1531-42 черный купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Centek CT-1531-42 черный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468638
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Мини-печь Centek CT-1531-42 черный
7 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Размеры в упаковке, см
55х47х40
Вес, кг.
8.3

Описание товара Мини-печь Centek CT-1531-42 черный

Мини-печь Centek CT-1531-42 черный

Отзывы о товаре Мини-печь Centek CT-1531-42 черный




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Характеристики
Бренд
Centek
Описание
Мини-печь Centek CT-1531-42 черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Centek CT-1531-42 черный - этот товар вы можете купить по цене 7820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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