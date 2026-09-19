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Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410) купить с доставкой в Москве
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Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410)

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Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410) - фото 1
Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410) - фото 2
Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.8
  • Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410) - фото 1
  • Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410) - фото 2
  • Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410)
300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Кабель
Интерфейс
VGA
Разъемы
VGA (штекер) - VGA (штекер)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
300

Описание товара Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410)

Задействованы все проводники, что позволяет достичь высокого разрешения и полной совместимости со всеми устройствами. Отличное качество изображения. Высокое качество коннекторов.

Отзывы о товаре Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Кабель
Интерфейс
VGA
Разъемы
VGA (штекер) - VGA (штекер)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Задействованы все проводники, что позволяет достичь высокого разрешения и полной совместимости со всеми устройствами. Отличное качество изображения. Высокое качество коннекторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Defender VGA-VGA 1.8м (87410) - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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