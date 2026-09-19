Пазл-вкладыш "Домашние животные" (8 деталей) 50017
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Характеристики
Описание товара Пазл-вкладыш "Домашние животные" (8 деталей) 50017
Заинтересуйте ребенка деревянной рамкой-вкладышем Viga Toys Домашние животные. Развивающая игрушка познакомит малыша с фермерскими зверятами: коровкой, петушком, котиком, овечкой, уточкой, зайчиком, лошадкой и собачкой. Ребенок будет подбирать 8 плоских вкладышей в форме животных к подставке с выемками. У каждой вкладки есть маленькая ручка. Деревянный пазл подходит детям преддошкольного возраста от 18 месяцев.Собирание пазла-вкладыша поможет развить память, цветовое восприятие, мышление, логику, внимательность. Игры с деталями потренируют координацию руки-глаза, ловкость пальцев. Рамка-вкладыш рекомендована для методики обучения Монтессори. Ее можно использовать как дома, так и в детских садах и центрах развития.Главная цель развивающих деревянных игрушек - создание условий для познания мира. Четкие и насыщенные изображения увлекут ребенка, помогут запомнить названия животных, разовьют фантазию, вдохновят на творческие игры.Размер подставки 30x22, 5 см. Детали деревянного пазла-вкладыша имеют толщину 1 см. Краска гипоаллергенная. Углы закруглены для комфортных игр. Развивающая игрушка сертифицирована по международным стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM.В комплекте подставка и 8 вкладышей с ручками.
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