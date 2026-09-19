Рамка переходная Incar RTY-FC529 для XTA TOYOTA Land Cruiser 200 2008-2015 (V8), 10"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рамка переходная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458916
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рамка переходная
Дополнительно
совместимость - Toyota Land Cruiser 200
Особенности
типоразмер - 10 дюйм.
Ширина, см
25.2
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
500
Описание товара Рамка переходная Incar RTY-FC529 для XTA TOYOTA Land Cruiser 200 2008-2015 (V8), 10"
Переходная рамка полностью соответствует размерам и позволяет скрыть все недостатки при установке магнитолы. С ее помощью можно интегрировать любой проигрыватель, чтобы получить нужный функционал и качественное воспроизведение аудио.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рамка переходная
Дополнительно
совместимость - Toyota Land Cruiser 200
Особенности
типоразмер - 10 дюйм.
Ширина, см
25.2
Переходная рамка полностью соответствует размерам и позволяет скрыть все недостатки при установке магнитолы. С ее помощью можно интегрировать любой проигрыватель, чтобы получить нужный функционал и качественное воспроизведение аудио.
Рамка переходная Incar RTY-FC529 для XTA TOYOTA Land Cruiser 200 2008-2015 (V8), 10" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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