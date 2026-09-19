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Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром

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Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром - фото 1
Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром - фото 1
  • Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
29 490 руб.  31 770 руб. 
Начислим 1770 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром
29 490 руб. -7%
31 770 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
46х32х19
Вес, кг.
2.5

Описание товара Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром

По-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в. 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений.



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Отзывы о товаре Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Страна производитель
Германия
Описание
По-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в. 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром - по цене 29490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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