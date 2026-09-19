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Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL

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Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL - фото 1
Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL - фото 2
Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
215
Длина излива
155
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL - фото 1
  • Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL - фото 2
  • Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456088
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
215
Длина излива
155
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х17х5
Вес, г.
700

Описание товара Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000BL




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
215
Длина излива
155
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
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Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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