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Доска пробковая Deli E39053 (60x90 см) коричневый купить с доставкой в Москве
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Доска пробковая Deli E39053 (60x90 см) коричневый

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Доска пробковая Deli E39053 (60x90 см) коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Доски для информации, витрины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427140
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Характеристики

Бренд
Deli
Тип товара
Доски для информации, витрины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х80х15
Вес, кг.
1.71

Описание товара Доска пробковая Deli E39053 (60x90 см) коричневый

Пробковая демонстрационная доска с алюминиевой рамой. Информационный материал прикрепляется с помощью кнопок или булавок.

Отзывы о товаре Доска пробковая Deli E39053 (60x90 см) коричневый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Deli
Тип товара
Доски для информации, витрины
Страна производитель
Китай
Описание
Пробковая демонстрационная доска с алюминиевой рамой. Информационный материал прикрепляется с помощью кнопок или булавок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Доска пробковая Deli E39053 (60x90 см) коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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