Доска пробковая Deli E39054 (90x120 см)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Доски для информации, витрины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427141
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Доски для информации, витрины
Вращается в горизонтальной плоскости на 360 градусов
нет
Высота доски
90
Двусторонняя
нет
Крепление информации с помощью
кнопки-гвоздики
Материал рабочей поверхности
пробка
Материал рамы
алюминий
Монтаж доски
настенный
Перемещается на колесиках
нет
Тип доски
пробковая
Тип крепления
скрытое
Тип покрытия доски
пробка
Цвет покрытия
коричневый
Ширина доски
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х80х15
Вес, кг.
4.08
Описание товара Доска пробковая Deli E39054 (90x120 см)
Пробковая демонстрационная доска с алюминиевой рамой. Информационный материал прикрепляется с помощью кнопок или булавок.
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Бренд
Тип товара
Доски для информации, витрины
Вращается в горизонтальной плоскости на 360 градусов
нет
Высота доски
90
Двусторонняя
нет
Крепление информации с помощью
кнопки-гвоздики
Материал рабочей поверхности
пробка
Материал рамы
алюминий
Монтаж доски
настенный
Перемещается на колесиках
нет
Тип доски
пробковая
Тип крепления
скрытое
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Тип покрытия доски
пробка
Цвет покрытия
коричневый
Ширина доски
120
Страна производитель
Китай
Пробковая демонстрационная доска с алюминиевой рамой. Информационный материал прикрепляется с помощью кнопок или булавок.
Смотрите также: Аксессуары для досок, магнитно-маркерные, пробковые для объявлений
Смотрите также: Аксессуары для досок, магнитно-маркерные, пробковые для объявлений
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