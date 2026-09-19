Машина-Мусоровоз SANITATION на Р/У (свет) в коробке мусорный бак,открытие кузова,регулировка колес,свет в кабине 666-684
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 240 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399338
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х17х12
Вес, г.
580
Описание товара Машина-Мусоровоз SANITATION на Р/У (свет) в коробке мусорный бак,открытие кузова,регулировка колес,свет в кабине 666-684
Эта машинка будет отличным подарком ребенку и пополнит его автопарк городской спецтехники. Мусоровоз выглядит довольно реалистично и наделен теми же функциями, что и настоящий. Работает на радиоуправлении. Батарейки входят в комплект. Рекомендован детям от 3-х лет. Во время игры грузовик издает звуки, также есть световые эффекты. С такой игрушкой можно создать множество интересных ситуаций. Игра учит ребенка сообразительности, помогает развивать логическое мышление.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Эта машинка будет отличным подарком ребенку и пополнит его автопарк городской спецтехники. Мусоровоз выглядит довольно реалистично и наделен теми же функциями, что и настоящий. Работает на радиоуправлении. Батарейки входят в комплект. Рекомендован детям от 3-х лет. Во время игры грузовик издает звуки, также есть световые эффекты. С такой игрушкой можно создать множество интересных ситуаций. Игра учит ребенка сообразительности, помогает развивать логическое мышление.
Машина-Мусоровоз SANITATION на Р/У (свет) в коробке мусорный бак,открытие кузова,регулировка колес,свет в кабине 666-684 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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