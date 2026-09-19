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Автомобиль дорожный "Премиум" 37244 купить с доставкой в Москве
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Автомобиль дорожный "Премиум" 37244

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Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 1
Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 2
Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 3
Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 4
Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 5
Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 1
  • Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 2
  • Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 3
  • Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 4
  • Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 5
  • Автомобиль дорожный &quot;Премиум&quot; 37244 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 950 руб.  3 536 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399089
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
3.08

Описание товара Автомобиль дорожный "Премиум" 37244

Большой самосвал на трех металлических осях с открывающимся задним бортом для разгрузки. В кузов ребенок сложить все свои песочные принадлежности или детали конструктора, машинки и другие игрушки. В кабину в качестве водителей малыш посадит свои фигурки. Каждый мальчишка желает иметь у себя в автопарке большой самосвал.

Отзывы о товаре Автомобиль дорожный "Премиум" 37244




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Описание
Большой самосвал на трех металлических осях с открывающимся задним бортом для разгрузки. В кузов ребенок сложить все свои песочные принадлежности или детали конструктора, машинки и другие игрушки. В кабину в качестве водителей малыш посадит свои фигурки. Каждый мальчишка желает иметь у себя в автопарке большой самосвал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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