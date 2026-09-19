Автомобиль дорожный "Премиум" 37244
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 950 руб. 3 536 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399089
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
3.08
Описание товара Автомобиль дорожный "Премиум" 37244
Большой самосвал на трех металлических осях с открывающимся задним бортом для разгрузки. В кузов ребенок сложить все свои песочные принадлежности или детали конструктора, машинки и другие игрушки. В кабину в качестве водителей малыш посадит свои фигурки. Каждый мальчишка желает иметь у себя в автопарке большой самосвал.
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Большой самосвал на трех металлических осях с открывающимся задним бортом для разгрузки. В кузов ребенок сложить все свои песочные принадлежности или детали конструктора, машинки и другие игрушки. В кабину в качестве водителей малыш посадит свои фигурки. Каждый мальчишка желает иметь у себя в автопарке большой самосвал.
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