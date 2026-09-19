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Автомобиль-самосвал "Премиум" 6607 купить с доставкой в Москве
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Автомобиль-самосвал "Премиум" 6607

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Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 1
Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 2
Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 3
Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 4
Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 5
Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 6
Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 7
Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 8
Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 9
Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 1
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 2
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 3
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 4
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 5
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 6
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 7
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 8
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 9
  • Автомобиль-самосвал &quot;Премиум&quot; 6607 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 950 руб.  2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399064
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.08

Описание товара Автомобиль-самосвал "Премиум" 6607

Игрушечный большой Премиум автомобиль-самосвал 6607 от фабрики Полесье станет незаменимым помощником для игр в песочнице, на детской площадке или дома детям от 2 лет. Грузовая машина имеет яркий, реалистичный дизайн и стилизована под настоящую строительную технику, встречающуюся на улицах города. Детский грузовик оснащён прочной рамой с тремя осями широких колёс, кабиной с сиденьями, рулём и приборной панелью, а также большим поднимающимся кузовом с откидным бортом, благодаря чему в машину можно загружать самые разные строительные материалы: песок, камни, землю, ветки. Автотранспорт Полесье выполнен из прочного материала - полипропилена, окрашенного гипоаллергенными красками. Детали можно мыть под водой. Вес грузовика 3 кг, а габариты игрушки 67х27х37 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Автомобиль-самосвал "Премиум" 6607




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушечный большой Премиум автомобиль-самосвал 6607 от фабрики Полесье станет незаменимым помощником для игр в песочнице, на детской площадке или дома детям от 2 лет. Грузовая машина имеет яркий, реалистичный дизайн и стилизована под настоящую строительную технику, встречающуюся на улицах города. Детский грузовик оснащён прочной рамой с тремя осями широких колёс, кабиной с сиденьями, рулём и приборной панелью, а также большим поднимающимся кузовом с откидным бортом, благодаря чему в машину можно загружать самые разные строительные материалы: песок, камни, землю, ветки. Автотранспорт Полесье выполнен из прочного материала - полипропилена, окрашенного гипоаллергенными красками. Детали можно мыть под водой. Вес грузовика 3 кг, а габариты игрушки 67х27х37 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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