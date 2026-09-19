Автомобиль-самосвал "Премиум" 6607
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Автомобиль-самосвал "Премиум" 6607
Игрушечный большой Премиум автомобиль-самосвал 6607 от фабрики Полесье станет незаменимым помощником для игр в песочнице, на детской площадке или дома детям от 2 лет. Грузовая машина имеет яркий, реалистичный дизайн и стилизована под настоящую строительную технику, встречающуюся на улицах города. Детский грузовик оснащён прочной рамой с тремя осями широких колёс, кабиной с сиденьями, рулём и приборной панелью, а также большим поднимающимся кузовом с откидным бортом, благодаря чему в машину можно загружать самые разные строительные материалы: песок, камни, землю, ветки. Автотранспорт Полесье выполнен из прочного материала - полипропилена, окрашенного гипоаллергенными красками. Детали можно мыть под водой. Вес грузовика 3 кг, а габариты игрушки 67х27х37 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Отзывы о товаре Автомобиль-самосвал "Премиум" 6607