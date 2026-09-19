Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399060
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Описание товара Автомобиль с полуприцепом-цистерной "Престиж" 44235
Яркий автомобиль 44235 с полуприцепом-цистерной серии Престиж от производителя игрушек Полесье предназначен для различных сюжетно-ролевых игр дома и на детской площадке мальчикам от 3 лет. Игрушечная грузовая машина оснащена крупными колёсами, просторной кабиной водителя и прицепом-цистерной с открывающимися люками, благодаря чему автомобиль можно использовать по прямому назначению - перевозить воду или любые другие жидкости. Игры с водой способствуют физическому и психическому развитию ребенка, развитию мелкой моторики, концентрации внимания, логики. Игрушка выполнены из высококачественного сертифицированного прочного пластика, моется под водой, гладкие детали машинки приятны на ощупь. Габариты спецтранспорта 48х16х21 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Яркий автомобиль 44235 с полуприцепом-цистерной серии Престиж от производителя игрушек Полесье предназначен для различных сюжетно-ролевых игр дома и на детской площадке мальчикам от 3 лет. Игрушечная грузовая машина оснащена крупными колёсами, просторной кабиной водителя и прицепом-цистерной с открывающимися люками, благодаря чему автомобиль можно использовать по прямому назначению - перевозить воду или любые другие жидкости. Игры с водой способствуют физическому и психическому развитию ребенка, развитию мелкой моторики, концентрации внимания, логики. Игрушка выполнены из высококачественного сертифицированного прочного пластика, моется под водой, гладкие детали машинки приятны на ощупь. Габариты спецтранспорта 48х16х21 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Автомобиль с полуприцепом-цистерной "Престиж" 44235 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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