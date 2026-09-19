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Тонер Static Control TRHM102-1KG-OS для HP (фл. 1кг) купить с доставкой в Москве
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Тонер Static Control TRHM102-1KG-OS для HP (фл. 1кг)

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Тонер Static Control TRHM102-1KG-OS для HP (фл. 1кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ M104, LJ M132
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395569
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Характеристики

Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ M104, LJ M132
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Тонер Static Control TRHM102-1KG-OS для HP (фл. 1кг)

Тонер Static Control TRHM102-1KG-OS черного цвета поставляется в пластиковом флаконе. Узкое горлышко тары позволяет засыпать порошок в картридж без использования дополнительных приспособлений. Масса тонера 1 кг, его будет достаточно примерно для пяти заправок. Static Control TRHM102-1KG-OS обеспечивает печать высокого качества. По аккуратным документам, выходящим из принтера, будет невозможно понять, что они созданы при помощи восстановленного картриджа. Тонер предназначен для широкого ряда моделей офисной техники HP.

Отзывы о товаре Тонер Static Control TRHM102-1KG-OS для HP (фл. 1кг)




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Характеристики
Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ M104, LJ M132
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Static Control TRHM102-1KG-OS черного цвета поставляется в пластиковом флаконе. Узкое горлышко тары позволяет засыпать порошок в картридж без использования дополнительных приспособлений. Масса тонера 1 кг, его будет достаточно примерно для пяти заправок. Static Control TRHM102-1KG-OS обеспечивает печать высокого качества. По аккуратным документам, выходящим из принтера, будет невозможно понять, что они созданы при помощи восстановленного картриджа. Тонер предназначен для широкого ряда моделей офисной техники HP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Static Control TRHM102-1KG-OS для HP (фл. 1кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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