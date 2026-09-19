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Тонер-картридж Sharp MX60GTYA/MX61GTYA желтый купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Sharp MX60GTYA/MX61GTYA желтый

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Тонер-картридж Sharp MX60GTYA/MX61GTYA желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MX3050N, MX3550N, MX4050N, MX3060N, MX3560N, MX4060N, MX3070N, MX3570N, MX4070N, MX5050N, MX6050N, MX5070N, MX6070N
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395469
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Характеристики

Бренд
Sharp
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MX3050N, MX3550N, MX4050N, MX3060N, MX3560N, MX4060N, MX3070N, MX3570N, MX4070N, MX5050N, MX6050N, MX5070N, MX6070N
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Тонер-картридж Sharp MX60GTYA/MX61GTYA желтый

Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Наша история началась с изобретения механического карандаша «ever-sharp» (отсюда и название Sharp), а продолжили ее все новые и новые инновационные продукты. Так, к примеру, мы запустили в серийное производство первые японские телевизоры и радиоприемники, а также первые в мире калькуляторы с ЖК-дисплеем. Но это было только начало. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Sharp MX60GTYA/MX61GTYA желтый




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Характеристики
Бренд
Sharp
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MX3050N, MX3550N, MX4050N, MX3060N, MX3560N, MX4060N, MX3070N, MX3570N, MX4070N, MX5050N, MX6050N, MX5070N, MX6070N
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Наша история началась с изобретения механического карандаша «ever-sharp» (отсюда и название Sharp), а продолжили ее все новые и новые инновационные продукты. Так, к примеру, мы запустили в серийное производство первые японские телевизоры и радиоприемники, а также первые в мире калькуляторы с ЖК-дисплеем. Но это было только начало. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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