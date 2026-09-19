Картридж лазерный HP 212X W2121X голубой
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M554, M555
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 421765
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M554, M555
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х17х15
Вес, кг.
1.23
Описание товара Картридж лазерный HP 212X W2121X голубой
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M554, M555
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
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