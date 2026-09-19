Тонер Black&White STA-523 для Xerox (кан. 1кг)
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox, для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P8e, E310
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394270
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox, для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P8e, E310
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, кг.
1.13
Описание товара Тонер Black&White STA-523 для Xerox (кан. 1кг)
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox, для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P8e, E310
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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