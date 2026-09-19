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Печатающая головка Canon QY6-0083 купить с доставкой в Москве
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Печатающая головка Canon QY6-0083

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Печатающая головка Canon QY6-0083
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394210
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
Mg6310, Mg6320, Mg6350,6370,6380, Mg7140,7150, Mg7180, iP8720,8750,8780
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х9
Вес, г.
80

Описание товара Печатающая головка Canon QY6-0083

Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями. Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса.

Отзывы о товаре Печатающая головка Canon QY6-0083




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
Mg6310, Mg6320, Mg6350,6370,6380, Mg7140,7150, Mg7180, iP8720,8750,8780
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Описание
Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями. Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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