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Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой

7 Отзывы
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Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394189
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
254

Описание товара Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой

Компания Ricoh, основанная в 1936 г., предоставляет решения в области управления документооборотом, консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение для компаний по всему миру. Здесь можно узнать о нашей богатой истории, философии компании и общественной деятельности, а также о наших наградах и сертификатах.

Отзывы о товаре Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2030
Григорий

Достоинства:
Идеальное решение для фотопечати

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для печати фотографий - результат превзошел ожидания. Голубой цвет передает оттенки неба просто потрясающе. Картридж легко устанавливается, не течет, не засыхает. За свои деньги - просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2029
Sasha

Достоинства:
Экономичное решение!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Приобретаю уже второй картридж - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте. Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества! Особенно порадовала поддержка магазина - быстро ответили на все вопросы при заказе.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2029
Sasha

Достоинства:
Экономичное решение!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Приобретаю уже второй картридж - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте. Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества! Особенно порадовала поддержка магазина - быстро ответили на все вопросы при заказе.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2021
Ксения

Достоинства:
Профессиональное качество

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и рекламных материалов. Цвет ложится ровно, без разводов. Плотность печати оптимальная - изображения получаются насыщенными, но не перегруженными. Картридж работает стабильно даже после длительного простоя.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2021
Ксения

Достоинства:
Профессиональное качество

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и рекламных материалов. Цвет ложится ровно, без разводов. Плотность печати оптимальная - изображения получаются насыщенными, но не перегруженными. Картридж работает стабильно даже после длительного простоя.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2010
Лина

Достоинства:
Надежное решение для бизнеса!

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Как администратор офиса, постоянно ищу качественные расходники. Этот струйный картридж полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество не падает. Обязательно закажу еще!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2006
Маша

Достоинства:
Отличная находка для офиса!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Используем этот картридж уже второй месяц в Ricoh MP - печать четкая, цвета насыщенные. Особенно порадовала экономичность - одной заправки хватает надолго. Голубой цвет идеально сочетается с остальными цветами при печати документов. Доставка быстрая, упаковка целая.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Ricoh, основанная в 1936 г., предоставляет решения в области управления документооборотом, консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение для компаний по всему миру. Здесь можно узнать о нашей богатой истории, философии компании и общественной деятельности, а также о наших наградах и сертификатах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2030
Григорий

Достоинства:
Идеальное решение для фотопечати

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для печати фотографий - результат превзошел ожидания. Голубой цвет передает оттенки неба просто потрясающе. Картридж легко устанавливается, не течет, не засыхает. За свои деньги - просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2029
Sasha

Достоинства:
Экономичное решение!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Приобретаю уже второй картридж - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте. Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества! Особенно порадовала поддержка магазина - быстро ответили на все вопросы при заказе.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2029
Sasha

Достоинства:
Экономичное решение!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Приобретаю уже второй картридж - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте. Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества! Особенно порадовала поддержка магазина - быстро ответили на все вопросы при заказе.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2021
Ксения

Достоинства:
Профессиональное качество

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и рекламных материалов. Цвет ложится ровно, без разводов. Плотность печати оптимальная - изображения получаются насыщенными, но не перегруженными. Картридж работает стабильно даже после длительного простоя.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2021
Ксения

Достоинства:
Профессиональное качество

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Используем в небольшой типографии для печати презентаций и рекламных материалов. Цвет ложится ровно, без разводов. Плотность печати оптимальная - изображения получаются насыщенными, но не перегруженными. Картридж работает стабильно даже после длительного простоя.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2010
Лина

Достоинства:
Надежное решение для бизнеса!

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Как администратор офиса, постоянно ищу качественные расходники. Этот струйный картридж полностью соответствует ожиданиям - печать стабильная, расход экономичный. Даже при больших объемах работы качество не падает. Обязательно закажу еще!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2006
Маша

Достоинства:
Отличная находка для офиса!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Используем этот картридж уже второй месяц в Ricoh MP - печать четкая, цвета насыщенные. Особенно порадовала экономичность - одной заправки хватает надолго. Голубой цвет идеально сочетается с остальными цветами при печати документов. Доставка быстрая, упаковка целая.


Картридж струйный Ricoh MP CW2200 (841636) голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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