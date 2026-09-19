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Тонер-картридж Samsung MLT-D208L (SU989A) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Samsung MLT-D208L (SU989A)

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Тонер-картридж Samsung MLT-D208L (SU989A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SCX-5635FN, SCX-5835FN
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393875
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SCX-5635FN, SCX-5835FN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х18
Вес, кг.
1.6

Описание товара Тонер-картридж Samsung MLT-D208L (SU989A)

Samsung обязуется соблюдать местные законы и нормативные требования, а также применять ко всем сотрудникам строгий глобальный кодекс деловой этики. Мы считаем, что этичное управление — это не только способ реагирования на быстрые изменения в глобальной бизнес-среде, но и инструмент для построения доверительных отношений с заинтересованными лицами, в том числе с клиентами, акционерами, сотрудниками, деловыми партнерами и представителями местных сообществ. Стремясь стать одной из самых этичных компаний в мире, Samsung продолжает обучать своих сотрудников и использовать системы мониторинга, применяя методы справедливого и прозрачного корпоративного управления. Samsung следует простой философии бизнеса: использовать человеческие и технологические ресурсы компании для создания товаров и услуг превосходящего качества, осуществляя тем самым свой вклад в улучшение состояния общества во всем мире. Именно поэтому Samsung придает очень большое значение персоналу и технологиям.



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Тонер-картридж Samsung MLT-D208L (SU989A)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SCX-5635FN, SCX-5835FN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung обязуется соблюдать местные законы и нормативные требования, а также применять ко всем сотрудникам строгий глобальный кодекс деловой этики. Мы считаем, что этичное управление — это не только способ реагирования на быстрые изменения в глобальной бизнес-среде, но и инструмент для построения доверительных отношений с заинтересованными лицами, в том числе с клиентами, акционерами, сотрудниками, деловыми партнерами и представителями местных сообществ. Стремясь стать одной из самых этичных компаний в мире, Samsung продолжает обучать своих сотрудников и использовать системы мониторинга, применяя методы справедливого и прозрачного корпоративного управления. Samsung следует простой философии бизнеса: использовать человеческие и технологические ресурсы компании для создания товаров и услуг превосходящего качества, осуществляя тем самым свой вклад в улучшение состояния общества во всем мире. Именно поэтому Samsung придает очень большое значение персоналу и технологиям.


Теги товара: картриджи для samsung
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Отзывы


Тонер-картридж Samsung MLT-D208L (SU989A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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