Картридж струйный Epson T2704 (C13T27044020) желтый
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Характеристики
Описание товара Картридж струйный Epson T2704 (C13T27044020) желтый
Технология струйной печати Epson Micro Piezo обеспечила принтерам Epson мощное конкурентное преимущество: высокую надежность печатной головки, а также сочетание выдающегося качества со скоростью печати благодаря точному позиционированию капли. Первый струйный принтер на технологии Epson Micro Piezo — Epson Stylus 800 (1993) в октябре 1998 года стал первым цветным принтером, который полетел в космос на космическом корабле Discovery. Благодаря Micro Piezo имя Epson стало для пользователей во всем мире синонимом качественной печати. Компания также зарекомендовала себя как автор инновационных разработок в области чернил и бумаги. Технология Epson Micro Piezo и по сей день используется во всех печатных устройствах компании.
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