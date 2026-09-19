Набор Касса в коробке VIGA 59692
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%2 120 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393520
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х11
Вес, г.
708
Описание товара Набор Касса в коробке VIGA 59692
Вы даже не представляете какой увлекательной может быть работа кассира! С этим кассовым аппаратом ваш малыш сегодня трудится в супермаркете, а завтра в книжном магазине или в кафе. Набор включает сканер, кредитную карту, 40 монет и рулон кассовой ленты.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Вы даже не представляете какой увлекательной может быть работа кассира! С этим кассовым аппаратом ваш малыш сегодня трудится в супермаркете, а завтра в книжном магазине или в кафе. Набор включает сканер, кредитную карту, 40 монет и рулон кассовой ленты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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