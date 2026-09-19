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Набор "Ферма"(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 купить с доставкой в Москве
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Набор "Ферма"(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618

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Набор &quot;Ферма&quot;(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 - фото 1
Набор &quot;Ферма&quot;(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 - фото 2
Набор &quot;Ферма&quot;(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 - фото 3
Набор &quot;Ферма&quot;(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Набор &quot;Ферма&quot;(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 - фото 1
  • Набор &quot;Ферма&quot;(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 - фото 2
  • Набор &quot;Ферма&quot;(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 - фото 3
  • Набор &quot;Ферма&quot;(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
2 140 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392013
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х14
Вес, г.
789

Описание товара Набор "Ферма"(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618

Игрушка Viga Toys (Вига Тойс) Деревянная ферма - чудесный игровой домик. Игрушка состоит из двухэтажного деревянного строения для фермерских животных с фигурками и моделями из дерева. Ручки позволяют с легкостью переносить игровой набор. Игра с данным набором развивает воображение, мышление, подходит для ролевых игр

Отзывы о товаре Набор "Ферма"(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка Viga Toys (Вига Тойс) Деревянная ферма - чудесный игровой домик. Игрушка состоит из двухэтажного деревянного строения для фермерских животных с фигурками и моделями из дерева. Ручки позволяют с легкостью переносить игровой набор. Игра с данным набором развивает воображение, мышление, подходит для ролевых игр
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Ферма"(с фигурками животных) в коробке VIGA 51618 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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