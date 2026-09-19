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Настольная игра "Соблюдай правила дорожного движения" демонстрационный материал С-731 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра "Соблюдай правила дорожного движения" демонстрационный материал С-731

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Настольная игра &quot;Соблюдай правила дорожного движения&quot; демонстрационный материал С-731
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 5 лет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
710 руб.  1 258 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393484
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Характеристики

Бренд
РАДУГА фабрика игр
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 5 лет
Материал
бумага
Комплектация
6 демонстрационных плакатов, книжка-методичка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х1
Вес, г.
200

Описание товара Настольная игра "Соблюдай правила дорожного движения" демонстрационный материал С-731

Демонстрационный материал научит юных пешеходов правильно ориентироваться и вести себя в различных дорожных ситуациях. Его можно использовать для более углублённого изучения дорожных знаков и Правил дорожного движения, а также как учебное пособие при изучении курса ОБЖ.

Отзывы о товаре Настольная игра "Соблюдай правила дорожного движения" демонстрационный материал С-731




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Характеристики
Бренд
РАДУГА фабрика игр
Тип товара
Игра настольная
Возраст
от 5 лет
Материал
бумага
Комплектация
6 демонстрационных плакатов, книжка-методичка
Страна производитель
Китай
Описание
Демонстрационный материал научит юных пешеходов правильно ориентироваться и вести себя в различных дорожных ситуациях. Его можно использовать для более углублённого изучения дорожных знаков и Правил дорожного движения, а также как учебное пособие при изучении курса ОБЖ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра "Соблюдай правила дорожного движения" демонстрационный материал С-731 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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