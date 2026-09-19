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Картридж струйный HP 746 (P2V78A) пурпурный купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 746 (P2V78A) пурпурный

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Картридж струйный HP 746 (P2V78A) пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 530 руб. 
Начислим 233 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж струйный HP 746 (P2V78A) пурпурный
14 530 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Картридж струйный HP 746 (P2V78A) пурпурный

Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 746 (P2V78A) пурпурный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 746 (P2V78A) пурпурный - по цене 14530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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