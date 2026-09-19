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Картридж струйный HP 982X (T0B30A) черный купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 982X (T0B30A) черный

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Картридж струйный HP 982X (T0B30A) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388569
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
765, 780, 785
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х5
Вес, г.
730

Описание товара Картридж струйный HP 982X (T0B30A) черный

Высокое, профессиональное качество цветной печати по выгодной цене. Оригинальные картриджи HP PageWide обеспечивают надежную, качественную и экономичную печать, соответствующую всем требованиям бизнеса. Удобные в использовании оригинальные картриджи HP PageWide для надежной, качественной и экономичной печати в бизнес-организациях. Вы можете быть уверены в качестве печати благодаря картриджам, разработанным специально для принтеров и МФУ HP.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 982X (T0B30A) черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
765, 780, 785
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокое, профессиональное качество цветной печати по выгодной цене. Оригинальные картриджи HP PageWide обеспечивают надежную, качественную и экономичную печать, соответствующую всем требованиям бизнеса. Удобные в использовании оригинальные картриджи HP PageWide для надежной, качественной и экономичной печати в бизнес-организациях. Вы можете быть уверены в качестве печати благодаря картриджам, разработанным специально для принтеров и МФУ HP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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