База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball
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Характеристики
Тип товара
Базы
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная высота, см
13.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 28 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384550
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Базы
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная высота, см
13.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 28 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, кг.
1
Описание товара База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball
Малая выравнивающая база VR – идеальный компаньон для фотографов и видеографов виртуальной реальности 360°, которые ищут стабильную и компактную поддержку своих 360-градусных камер. Этот мини-штатив не только эргономично спроектирован и выполнен в прочном алюминии, но также значительно легче и компактнее, чем традиционный штатив, так что его можно легко взять куда угодно.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Бренд
Тип товара
Базы
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная высота, см
13.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 28 см
Страна производитель
Китай
Малая выравнивающая база VR – идеальный компаньон для фотографов и видеографов виртуальной реальности 360°, которые ищут стабильную и компактную поддержку своих 360-градусных камер. Этот мини-штатив не только эргономично спроектирован и выполнен в прочном алюминии, но также значительно легче и компактнее, чем традиционный штатив, так что его можно легко взять куда угодно.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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