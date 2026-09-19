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База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball купить с доставкой в Москве
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База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball

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База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball - фото 1
База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball - фото 2
База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Базы
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная высота, см
13.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 28 см
  • База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball - фото 1
  • База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball - фото 2
  • База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384550
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Базы
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная высота, см
13.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 28 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, кг.
1

Описание товара База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball

Малая выравнивающая база VR – идеальный компаньон для фотографов и видеографов виртуальной реальности 360°, которые ищут стабильную и компактную поддержку своих 360-градусных камер. Этот мини-штатив не только эргономично спроектирован и выполнен в прочном алюминии, но также значительно легче и компактнее, чем традиционный штатив, так что его можно легко взять куда угодно.

Отзывы о товаре База c полусферой Manfrotto MBASEPROVR VR Aluminium Base W/Half Ball




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Базы
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная высота, см
13.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 28 см
Страна производитель
Китай
Описание
Малая выравнивающая база VR – идеальный компаньон для фотографов и видеографов виртуальной реальности 360°, которые ищут стабильную и компактную поддержку своих 360-градусных камер. Этот мини-штатив не только эргономично спроектирован и выполнен в прочном алюминии, но также значительно легче и компактнее, чем традиционный штатив, так что его можно легко взять куда угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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