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Стойка Avenger A2022D C-Stand 22 купить с доставкой в Москве
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Стойка Avenger A2022D C-Stand 22

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Стойка Avenger A2022D C-Stand 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 110 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384019
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 110 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
5.9

Описание товара Стойка Avenger A2022D C-Stand 22

Стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Основание стойки отсоединяется для удобства хранения и транспортировки. Максимальная нагрузка — 10 кг, максимальная высота — 2,22 м.

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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 110 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Основание стойки отсоединяется для удобства хранения и транспортировки. Максимальная нагрузка — 10 кг, максимальная высота — 2,22 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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