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Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century купить с доставкой в Москве
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Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century

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Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 1
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 2
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 3
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 4
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 5
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 6
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 7
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 8
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 9
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 10
Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремень для фотокамеры
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 1
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 2
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 3
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 4
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 5
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 6
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 7
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 8
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 9
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 10
  • Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384141
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
натуральная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х8
Вес, кг.
1

Описание товара Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century

Созданный из настоящей итальянской кожи с уникальным узором под карбон, теплой и мягкой, замшевой текстурой, ремень Gitzo Century Neck обеспечивает комфорт для вашей шеи после долгого съемочного дня и добавляет стиля в ваш профессиональный набор. Ремешок оснащен двумя системами крепления: как кольцевой, так и универсальной для стандартных камерных петель для лент шириной 10 мм. Он выдерживает большинство полнокадровых и дальномерных камер, а также премиальные CSC-камеры.

Отзывы о товаре Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
натуральная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Созданный из настоящей итальянской кожи с уникальным узором под карбон, теплой и мягкой, замшевой текстурой, ремень Gitzo Century Neck обеспечивает комфорт для вашей шеи после долгого съемочного дня и добавляет стиля в ваш профессиональный набор. Ремешок оснащен двумя системами крепления: как кольцевой, так и универсальной для стандартных камерных петель для лент шириной 10 мм. Он выдерживает большинство полнокадровых и дальномерных камер, а также премиальные CSC-камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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