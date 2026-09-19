Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384141
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
натуральная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х8
Вес, кг.
1
Описание товара Ремень для фотокамеры Gitzo GCB100NS Century
Созданный из настоящей итальянской кожи с уникальным узором под карбон, теплой и мягкой, замшевой текстурой, ремень Gitzo Century Neck обеспечивает комфорт для вашей шеи после долгого съемочного дня и добавляет стиля в ваш профессиональный набор. Ремешок оснащен двумя системами крепления: как кольцевой, так и универсальной для стандартных камерных петель для лент шириной 10 мм. Он выдерживает большинство полнокадровых и дальномерных камер, а также премиальные CSC-камеры.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ремень для фотокамеры
Дополнительно
натуральная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Созданный из настоящей итальянской кожи с уникальным узором под карбон, теплой и мягкой, замшевой текстурой, ремень Gitzo Century Neck обеспечивает комфорт для вашей шеи после долгого съемочного дня и добавляет стиля в ваш профессиональный набор. Ремешок оснащен двумя системами крепления: как кольцевой, так и универсальной для стандартных камерных петель для лент шириной 10 мм. Он выдерживает большинство полнокадровых и дальномерных камер, а также премиальные CSC-камеры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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