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SSD Накопитель SSD HikVision C100 120Gb (HS-SSD-C100/120G) купить в Москве
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Накопитель SSD HikVision C100 120Gb (HS-SSD-C100/120G)

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Накопитель SSD HikVision C100 120Gb (HS-SSD-C100/120G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
460
Скорость записи, Мб/с
360
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Энергопотребление
1.28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362634
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
460
Скорость записи, Мб/с
360
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
1.28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD HikVision C100 120Gb (HS-SSD-C100/120G)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель на 120 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD HikVision C100 120Gb (HS-SSD-C100/120G)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
460
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
360
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
1.28
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель на 120 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD HikVision C100 120Gb (HS-SSD-C100/120G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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