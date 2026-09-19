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Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362406
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фотокамера с прикрепленным объективом 70-200 мм f / 2.8, до 3-х объективов, экшн-камера, снаряжение и личные вещи
Габариты (ВхШхГ), см
53х29х24
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
нейлон
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
2
Описание товара Рюкзак LowePro Whistler BP 350 AW II (серый)
Каждый рюкзак Lowepro Whistler снабжен настраиваемыми внутренними перегородками и обеспечивает защиту профессионального уровня от влаги, непогоды и ударов, а также снабжен внешними узлами подвески для лыж, ледового инструмента или профессионального штатива. Больше внутреннего пространства – в рюкзак поместится 3 объектива в ряд. Отделение CradleFit для 13-дюймового ноутбука. Лямки и поясной ремень повышенной комфортности. Съемные крепежные ремни облегченной конструкции. Чехол от дождя AWCover в комплекте. Настраиваемые внутренние перегородки. Комфортные лямки, спина и поясной ремень. Разработан с учетом опыта и испытан профессиональными фотографами. Внутренний размер: 27 x 22 x 51 см, Размер отсека камеры: 26 x 15 x 39 см, Размер верхнего отсека: 24 x 12 x 6 см, Размер переднего отсека: 30 x 7 x 46 см, Размер отделения для ноутбука: 25 x 2 x 38 см.
Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Whistler BP 350 AW II (серый)
фотокамера с прикрепленным объективом 70-200 мм f / 2.8, до 3-х объективов, экшн-камера, снаряжение и личные вещи
Габариты (ВхШхГ), см
53х29х24
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
нейлон
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Каждый рюкзак Lowepro Whistler снабжен настраиваемыми внутренними перегородками и обеспечивает защиту профессионального уровня от влаги, непогоды и ударов, а также снабжен внешними узлами подвески для лыж, ледового инструмента или профессионального штатива. Больше внутреннего пространства – в рюкзак поместится 3 объектива в ряд. Отделение CradleFit для 13-дюймового ноутбука. Лямки и поясной ремень повышенной комфортности. Съемные крепежные ремни облегченной конструкции. Чехол от дождя AWCover в комплекте. Настраиваемые внутренние перегородки. Комфортные лямки, спина и поясной ремень. Разработан с учетом опыта и испытан профессиональными фотографами. Внутренний размер: 27 x 22 x 51 см, Размер отсека камеры: 26 x 15 x 39 см, Размер верхнего отсека: 24 x 12 x 6 см, Размер переднего отсека: 30 x 7 x 46 см, Размер отделения для ноутбука: 25 x 2 x 38 см.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Whistler BP 350 AW II (серый)