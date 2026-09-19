Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П
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Характеристики
Описание товара Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П
Применение электрической цепной пилы ELITECH ЭП 2000/16П разнообразно, благодаря уникальным техническим характеристикам и возможности распилить бревна, древесину, пиломатериалы. Ее удобно держать в руках за счет специальных ручек. Безопасная эксплуатация обеспечена наличием блокировки курка. Недорогая цепная пила ELITECH ЭП 2000/16П функционирует от электросети переменного тока напряжением 220 В. Специальная конструкция электродвигателя обеспечит защиту от перегрузок, что влияет на продолжительный эксплуатационный срок. Зубчатый упор позволит удобно работать с пилой. На высокую скорость распиливания положительно влияет мощность двигателя в 2000 Вт. Устройством можно пользоваться на открытом воздухе и в помещении.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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