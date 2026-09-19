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Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) купить с доставкой в Москве
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Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716)

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Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 1
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 2
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 3
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 4
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 5
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 6
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 7
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 8
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 9
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 10
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 11
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 12
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 13
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 14
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 15
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 16
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 17
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 18
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 19
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.75
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 1
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 2
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 3
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 4
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 5
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 6
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 7
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 8
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 9
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 10
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 11
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 12
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 13
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 14
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 15
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 16
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 17
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 18
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 19
  • Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347191
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.75
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
456
Габариты в сложенном состоянии, мм
2003x488x115
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.04х0.47х0.12
Вес, кг.
4.51

Описание товара Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716)

Алюминиевая стремянка СИБРТЕХ 6 ступеней 97716 используется для осуществления различных работ на высоте, например, для внутренней отделки помещений или сбора плодов с деревьев в саду и пр. Широкие профилированные ступени обеспечивают безопасный спуск/подъем, удобство при длительной работе на высоте. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.

Отзывы о товаре Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.75
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
456
Габариты в сложенном состоянии, мм
2003x488x115
Страна производитель
Россия
Описание
Алюминиевая стремянка СИБРТЕХ 6 ступеней 97716 используется для осуществления различных работ на высоте, например, для внутренней отделки помещений или сбора плодов с деревьев в саду и пр. Широкие профилированные ступени обеспечивают безопасный спуск/подъем, удобство при длительной работе на высоте. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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