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Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени купить с доставкой в Москве
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Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени

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Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 1
Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 2
Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 3
Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 4
Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 5
Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 6
Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
Число секций
1
Материал
алюминий
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 1
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 2
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 3
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 4
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 5
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 6
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347154
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Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
280
Число ступеней, шт
4
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
420
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.43х0.1
Вес, кг.
5.9

Описание товара Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени

Лестница-стремянка стальная MIRAX 38800-04, предназначена для выполнения различных хозяйственных работ. Цельностальная конструкция гарантирует высокую надежность и долговечность. Пластиковые заглушки на ножках препятствуют скольжению. Широкие рифленые ступени увеличивают безопасность при выполнении работ. Боковины и ступени прочно соединены между собой.

Отзывы о товаре Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
280
Число ступеней, шт
4
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
420
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница-стремянка стальная MIRAX 38800-04, предназначена для выполнения различных хозяйственных работ. Цельностальная конструкция гарантирует высокую надежность и долговечность. Пластиковые заглушки на ножках препятствуют скольжению. Широкие рифленые ступени увеличивают безопасность при выполнении работ. Боковины и ступени прочно соединены между собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница-стремянка Mirax 38800-04 4 ступени - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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