Дрель-шуруповерт сетевая Союз ДУС-2142
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346697
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
21
Количество скоростей работы
1
Комплектация
дрель, документация, упаковка
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
14.5
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Ширина, см
7
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1.58
Описание товара Дрель-шуруповерт сетевая Союз ДУС-2142
Электрическая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142 позволяет с минимальными усилиями монтировать крепеж, а также сверлить отверстия в дереве и металле. Хвостовик рукояти исключает выскальзывание инструмента из рук. Модель потребляет 450 Вт. Быстрозажимной патрон существенно экономит рабочее время пользователя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
21
Количество скоростей работы
1
Комплектация
дрель, документация, упаковка
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
14.5
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Ширина, см
7
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Электрическая дрель-шуруповерт Союз ДУС-2142 позволяет с минимальными усилиями монтировать крепеж, а также сверлить отверстия в дереве и металле. Хвостовик рукояти исключает выскальзывание инструмента из рук. Модель потребляет 450 Вт. Быстрозажимной патрон существенно экономит рабочее время пользователя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Дрель-шуруповерт сетевая Союз ДУС-2142 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт сетевая Союз ДУС-2142