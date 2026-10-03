Кусторез электрический Champion HTE410
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Характеристики
Описание товара Кусторез электрический Champion HTE410
Электрический кусторез CHAMPION HTE410 предназначен для подрезки живых изгородей и кустарников, а также обрезки веток в садово-огородных хозяйствах, либо даже в закрытых помещениях. Стрижку живых изгородей необходимо проводить для усиления роста боковых побегов, густоты кроны, а также для получения ровного профиля живой изгороди. Электрические ножницы характеризуются исключительной точностью режущей поверхности. Электрокусторез работает от экологически чистого источника питания, не имеет никаких вредных выхлопов или газов, работает практически бесшумно. Для запуска электрических ножниц HTE410 необходимо подключение к бытовой электросети со стандартным напряжением электрического тока в 230/50. Кусторез CHAMPION HTE410 приводится действие компактным современным электрическим двигателем мощностью 520 Вт, который характеризуется надёжностью сборки и повышенной износостойкостью, низким уровнем шума и вибрации. Двигатель обеспечивает бесперебойную работу двухсторонних ножниц с длиной режущего лезвия 41 см и максимальным диаметром срезаемых веток 16 мм. Безопасные условия работы с электрическими ножницами HTE410 обеспечиваются эргономической формой корпуса, наличием защитного щитка, а также удобными рукоятками. Несомненные достоинства этого кустореза, заключающиеся в его малом весе, компактных габаритах, экологически чистом источнике питания, практически бесшумной работе двигателя, наличии эргономичных удобных рукояток и тому подобное, делают CHAMPION HTE410 идеальным инструментом для поддержания в порядке деревьев и кустов, как в городских условиях, так и на приусадебных участках.
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