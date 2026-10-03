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Кусторез электрический Champion HTE410 купить с доставкой в Москве
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Кусторез электрический Champion HTE410

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Кусторез электрический Champion HTE410 - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Мощность электрического двигателя
520
  • Кусторез электрический Champion HTE410 - фото 1
  • Кусторез электрический Champion HTE410 - фото 2
  • Кусторез электрический Champion HTE410 - фото 3
  • Кусторез электрический Champion HTE410 - фото 4
  • Кусторез электрический Champion HTE410 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 340837
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кусторез электрический Champion HTE410
3 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Мощность электрического двигателя
520
Ширина, см
11
Высота, см
15
Длина, см
86
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х18х15
Вес, кг.
2.4

Описание товара Кусторез электрический Champion HTE410

Электрический кусторез CHAMPION HTE410 предназначен для подрезки живых изгородей и кустарников, а также обрезки веток в садово-огородных хозяйствах, либо даже в закрытых помещениях. Стрижку живых изгородей необходимо проводить для усиления роста боковых побегов, густоты кроны, а также для получения ровного профиля живой изгороди. Электрические ножницы характеризуются исключительной точностью режущей поверхности. Электрокусторез работает от экологически чистого источника питания, не имеет никаких вредных выхлопов или газов, работает практически бесшумно. Для запуска электрических ножниц HTE410 необходимо подключение к бытовой электросети со стандартным напряжением электрического тока в 230/50. Кусторез CHAMPION HTE410 приводится действие компактным современным электрическим двигателем мощностью 520 Вт, который характеризуется надёжностью сборки и повышенной износостойкостью, низким уровнем шума и вибрации. Двигатель обеспечивает бесперебойную работу двухсторонних ножниц с длиной режущего лезвия 41 см и максимальным диаметром срезаемых веток 16 мм. Безопасные условия работы с электрическими ножницами HTE410 обеспечиваются эргономической формой корпуса, наличием защитного щитка, а также удобными рукоятками. Несомненные достоинства этого кустореза, заключающиеся в его малом весе, компактных габаритах, экологически чистом источнике питания, практически бесшумной работе двигателя, наличии эргономичных удобных рукояток и тому подобное, делают CHAMPION HTE410 идеальным инструментом для поддержания в порядке деревьев и кустов, как в городских условиях, так и на приусадебных участках.

Отзывы о товаре Кусторез электрический Champion HTE410




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Мощность электрического двигателя
520
Ширина, см
11
Высота, см
15
Длина, см
86
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический кусторез CHAMPION HTE410 предназначен для подрезки живых изгородей и кустарников, а также обрезки веток в садово-огородных хозяйствах, либо даже в закрытых помещениях. Стрижку живых изгородей необходимо проводить для усиления роста боковых побегов, густоты кроны, а также для получения ровного профиля живой изгороди. Электрические ножницы характеризуются исключительной точностью режущей поверхности. Электрокусторез работает от экологически чистого источника питания, не имеет никаких вредных выхлопов или газов, работает практически бесшумно. Для запуска электрических ножниц HTE410 необходимо подключение к бытовой электросети со стандартным напряжением электрического тока в 230/50. Кусторез CHAMPION HTE410 приводится действие компактным современным электрическим двигателем мощностью 520 Вт, который характеризуется надёжностью сборки и повышенной износостойкостью, низким уровнем шума и вибрации. Двигатель обеспечивает бесперебойную работу двухсторонних ножниц с длиной режущего лезвия 41 см и максимальным диаметром срезаемых веток 16 мм. Безопасные условия работы с электрическими ножницами HTE410 обеспечиваются эргономической формой корпуса, наличием защитного щитка, а также удобными рукоятками. Несомненные достоинства этого кустореза, заключающиеся в его малом весе, компактных габаритах, экологически чистом источнике питания, практически бесшумной работе двигателя, наличии эргономичных удобных рукояток и тому подобное, делают CHAMPION HTE410 идеальным инструментом для поддержания в порядке деревьев и кустов, как в городских условиях, так и на приусадебных участках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез электрический Champion HTE410 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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