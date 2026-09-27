Кусторез Makita UH4261
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Характеристики
Тип товара
Кусторез
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%8 310 руб. 16 396 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270688
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторез
Длина (с лезвием)
82.1
Максимальный диаметр обрабатываемых ветвей
16
Питание электрического двигателя
электрический
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Ширина, см
19.4
Высота, см
19.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.24х0.2
Вес, кг.
5
Описание товара Кусторез Makita UH4261
Электрический кусторез Makita UH4261 - легкий инструмент для выполнения работ в саду или на приусадебном участке, например, уход за живой изгородью или фигурная стрижка кустов. Преимуществом электромотора является отсутствие токсичных выхлопов, а также тихая работа. В комплект поставки входит 42-сантиметровый нож со специальным покрытием, гарантирующим чистый аккуратный рез. Благодаря своему малому весу - всего 2.9 кг - кусторез будет удобен для пожилых людей и женщин.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кусторез
Длина (с лезвием)
82.1
Максимальный диаметр обрабатываемых ветвей
16
Питание электрического двигателя
электрический
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Ширина, см
19.4
Высота, см
19.4
Страна производитель
Китай
Электрический кусторез Makita UH4261 - легкий инструмент для выполнения работ в саду или на приусадебном участке, например, уход за живой изгородью или фигурная стрижка кустов. Преимуществом электромотора является отсутствие токсичных выхлопов, а также тихая работа. В комплект поставки входит 42-сантиметровый нож со специальным покрытием, гарантирующим чистый аккуратный рез. Благодаря своему малому весу - всего 2.9 кг - кусторез будет удобен для пожилых людей и женщин.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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