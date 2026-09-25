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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Москве
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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В

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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 1
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 2
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 3
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 4
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 5
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 6
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 7
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 8
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 9
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 10
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 11
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 12
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 13
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 14
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 15
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 16
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 17
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 18
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ножа
двусторонний
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 18
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В
4 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Длина режущей кромки для кустарника, мм
200
Длина режущей кромки для травы, мм
100
Максимальный диаметр реза, мм
8
Число ходов, ход/мин
1000
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х13
Вес, кг.
2.06

Описание товара Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В

Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel GS-20 59432 работают от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч. Предусмотрено 2 режима: ножниц для срезания травы и кустореза для обрезки кустарника, ухода за живой изгородью. Максимальная толщина срезаемых веток составляет 8 мм. Ширина среза в режиме ножниц составляет 100 мм, в режиме кустореза — 200 мм, что позволяет быстро и эффективно справиться с работой. Инструмент предназначен для бытового использования.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе и переключение между задачами — установка и замена лезвий не занимает много времени, дополнительные инструменты для этого не требуются.
  • Защита от случайного пуска — для начала работы необходимо отключить блокировку куркового выключателя.
  • Полная комплектация — ножницы-кусторез поставляются с аккумулятором и зарядным устройством и полностью готовы к работе.
  • Надежность — аккумулятор Li-Ion быстро заряжается и обеспечивает эффективную работу в течение длительного времени.
  • Универсальность — аккумулятор совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
  • Автономность — инструмент с собственным источником питания не зависит от подключения к электросети.
  • Безопасное хранение и транспортировка — защитные чехлы для лезвий исключают риск травмирования.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли лазерную заточку и долго сохраняют режущие свойства.
  • Небольшой вес 1,1 кг — инструмент удобно удерживать, рука не устает во время длительной работы.
  • Гарантия 3 года — надежность ножниц-кустореза подтверждена производителем.

Отзывы о товаре Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Длина режущей кромки для кустарника, мм
200
Длина режущей кромки для травы, мм
100
Максимальный диаметр реза, мм
8
Число ходов, ход/мин
1000
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel GS-20 59432 работают от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч. Предусмотрено 2 режима: ножниц для срезания травы и кустореза для обрезки кустарника, ухода за живой изгородью. Максимальная толщина срезаемых веток составляет 8 мм. Ширина среза в режиме ножниц составляет 100 мм, в режиме кустореза — 200 мм, что позволяет быстро и эффективно справиться с работой. Инструмент предназначен для бытового использования.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе и переключение между задачами — установка и замена лезвий не занимает много времени, дополнительные инструменты для этого не требуются.
  • Защита от случайного пуска — для начала работы необходимо отключить блокировку куркового выключателя.
  • Полная комплектация — ножницы-кусторез поставляются с аккумулятором и зарядным устройством и полностью готовы к работе.
  • Надежность — аккумулятор Li-Ion быстро заряжается и обеспечивает эффективную работу в течение длительного времени.
  • Универсальность — аккумулятор совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
  • Автономность — инструмент с собственным источником питания не зависит от подключения к электросети.
  • Безопасное хранение и транспортировка — защитные чехлы для лезвий исключают риск травмирования.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли лазерную заточку и долго сохраняют режущие свойства.
  • Небольшой вес 1,1 кг — инструмент удобно удерживать, рука не устает во время длительной работы.
  • Гарантия 3 года — надежность ножниц-кустореза подтверждена производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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