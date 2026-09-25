Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В
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Характеристики
Описание товара Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 В
Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel GS-20 59432 работают от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч. Предусмотрено 2 режима: ножниц для срезания травы и кустореза для обрезки кустарника, ухода за живой изгородью. Максимальная толщина срезаемых веток составляет 8 мм. Ширина среза в режиме ножниц составляет 100 мм, в режиме кустореза — 200 мм, что позволяет быстро и эффективно справиться с работой. Инструмент предназначен для бытового использования.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе и переключение между задачами — установка и замена лезвий не занимает много времени, дополнительные инструменты для этого не требуются.
- Защита от случайного пуска — для начала работы необходимо отключить блокировку куркового выключателя.
- Полная комплектация — ножницы-кусторез поставляются с аккумулятором и зарядным устройством и полностью готовы к работе.
- Надежность — аккумулятор Li-Ion быстро заряжается и обеспечивает эффективную работу в течение длительного времени.
- Универсальность — аккумулятор совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Автономность — инструмент с собственным источником питания не зависит от подключения к электросети.
- Безопасное хранение и транспортировка — защитные чехлы для лезвий исключают риск травмирования.
- Высокий ресурс — лезвия прошли лазерную заточку и долго сохраняют режущие свойства.
- Небольшой вес 1,1 кг — инструмент удобно удерживать, рука не устает во время длительной работы.
- Гарантия 3 года — надежность ножниц-кустореза подтверждена производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel GS-20 59432 работают от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч. Предусмотрено 2 режима: ножниц для срезания травы и кустореза для обрезки кустарника, ухода за живой изгородью. Максимальная толщина срезаемых веток составляет 8 мм. Ширина среза в режиме ножниц составляет 100 мм, в режиме кустореза — 200 мм, что позволяет быстро и эффективно справиться с работой. Инструмент предназначен для бытового использования.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе и переключение между задачами — установка и замена лезвий не занимает много времени, дополнительные инструменты для этого не требуются.
- Защита от случайного пуска — для начала работы необходимо отключить блокировку куркового выключателя.
- Полная комплектация — ножницы-кусторез поставляются с аккумулятором и зарядным устройством и полностью готовы к работе.
- Надежность — аккумулятор Li-Ion быстро заряжается и обеспечивает эффективную работу в течение длительного времени.
- Универсальность — аккумулятор совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Автономность — инструмент с собственным источником питания не зависит от подключения к электросети.
- Безопасное хранение и транспортировка — защитные чехлы для лезвий исключают риск травмирования.
- Высокий ресурс — лезвия прошли лазерную заточку и долго сохраняют режущие свойства.
- Небольшой вес 1,1 кг — инструмент удобно удерживать, рука не устает во время длительной работы.
- Гарантия 3 года — надежность ножниц-кустореза подтверждена производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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