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Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion купить с доставкой в Москве
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Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion

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Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 1
Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 2
Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 3
Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 4
Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 5
Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 6
Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 7
Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 8
Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 9
Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 1
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 2
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 3
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 4
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 5
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 6
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 7
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 8
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 9
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 350 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745486
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion
8 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал лезвия
закаленная сталь
Максимальный диаметр реза, мм
30
Число ходов, ход/мин
40
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х9
Вес, кг.
2.33

Описание товара Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion

Аккумуляторный секатор Denzel CP-30 с батареей 18В Li-Ion предназначен для срезания ветвей толщиной до 30 мм. Станет незаменимым помощником для владельцев загородных домов, дач и плодовых питомников. Компактный бесщеточный электродвигатель обеспечивает эффективную работу инструмента. Секатор работает от аккумулятора, поэтому будет полезен при работе в труднодоступных местах и отдаленных участках сада.

Преимущества

  • Универсальность — аккумулятор 2Ач Li-ion совместим с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB.
  • Прочность и долговечность — стальные лезвия закалены до твердости 55-60 HRC, благодаря чему долго остаются острыми.
  • Защита от случайного пуска — блокировка куркового выключателя не допускает начало работы по неосторожности.
  • Предотвращение случайного повторного включения — в случае, если отключение произошло по причине разрядки, секатор не запустится после установки заряженного аккумулятора, а перейдет в защищенный режим.
  • Функция автоотключения — инструмент выключается примерно через 10 минут, такое решение повышает безопасность рабочего процесса.
  • Быстрая подготовка к работе — полная зарядка аккумулятора занимает всего 1 час.
  • Работа без простоев — LED-индикатор на корпусе позволяет оценить оставшееся до подзарядки время.
  • Комфортная эксплуатация — эргономичная форма инструмента обеспечивает надежный и удобный захват.
  • Запасное подвижное лезвие в комплекте — возможность замены ножа позволяет избежать выход секатора из строя при поломке оснастки и оперативно заменить ее.
  • Безопасное хранение и транспортировка — после выключения режущий узел переводится в сомкнутое положение, в комплекте имеется защитный чехол.
  • Полный комплект поставки — аккумулятор и зарядное устройство прилагаются к секатору.
  • Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал лезвия
закаленная сталь
Максимальный диаметр реза, мм
30
Число ходов, ход/мин
40
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный секатор Denzel CP-30 с батареей 18В Li-Ion предназначен для срезания ветвей толщиной до 30 мм. Станет незаменимым помощником для владельцев загородных домов, дач и плодовых питомников. Компактный бесщеточный электродвигатель обеспечивает эффективную работу инструмента. Секатор работает от аккумулятора, поэтому будет полезен при работе в труднодоступных местах и отдаленных участках сада.

Преимущества

  • Универсальность — аккумулятор 2Ач Li-ion совместим с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB.
  • Прочность и долговечность — стальные лезвия закалены до твердости 55-60 HRC, благодаря чему долго остаются острыми.
  • Защита от случайного пуска — блокировка куркового выключателя не допускает начало работы по неосторожности.
  • Предотвращение случайного повторного включения — в случае, если отключение произошло по причине разрядки, секатор не запустится после установки заряженного аккумулятора, а перейдет в защищенный режим.
  • Функция автоотключения — инструмент выключается примерно через 10 минут, такое решение повышает безопасность рабочего процесса.
  • Быстрая подготовка к работе — полная зарядка аккумулятора занимает всего 1 час.
  • Работа без простоев — LED-индикатор на корпусе позволяет оценить оставшееся до подзарядки время.
  • Комфортная эксплуатация — эргономичная форма инструмента обеспечивает надежный и удобный захват.
  • Запасное подвижное лезвие в комплекте — возможность замены ножа позволяет избежать выход секатора из строя при поломке оснастки и оперативно заменить ее.
  • Безопасное хранение и транспортировка — после выключения режущий узел переводится в сомкнутое положение, в комплекте имеется защитный чехол.
  • Полный комплект поставки — аккумулятор и зарядное устройство прилагаются к секатору.
  • Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
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Доставка
Отзывы


Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion - стоимость товара 8350 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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