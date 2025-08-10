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Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230M magenta 2.2K (С ЧИПОМ) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230M magenta 2.2K (С ЧИПОМ)

16 Отзывы
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Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230M magenta 2.2K (С ЧИПОМ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338195
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
260

Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230M magenta 2.2K (С ЧИПОМ)

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230M magenta 2.2K (С ЧИПОМ)

Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работают, принтер определил как оригинальные. контрастность чуть завышена, пришлось уменьшить
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Болат С.

Достоинства:


Комментарий:
Все четко заработал! Спасибо за картриджи! Дешевле заказать, чем заправлять!
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький ресурс, хватило на 3 дня, печатали страниц 60 в сумме, поищу что-то другое
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Без проблем встал в принтер Kyosera
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Печатают и ладно. Поглядим на ресурс. За свои деньги норм, модель принтера в наших краях неходовая, заправка картриджей стоит дороже новых.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо! брал для Kyocera - 5021cdw. подошло как надо! принтер определил нормально!, распечатал пробную страницу всё хорошо!. - всё работает как надо! доставка аккуратная!- немято
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
установил все подошло, показывает как оригинальный картридж, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошли к принтеру, все работает. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло. приехало день в день. Принтер 5521cdx
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Марьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вот так печатает, деньги на ветер. Цветной тоже печатает плохо. Скупой платит дважды. Лучше бы купила дороже.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Владислав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонер для принтера, распознаётся принтером в точности как оригинальный тонер без каких бы то ни было проблем.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Красиво упаковано.Брал про запас.поэтому не знаю.Будем надеяться на работоспособность
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Поменял один (чёрный) из 4-х картриджей - работает! Посмотрим на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, от упаковки, качества, доставки, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Евгения Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел качественный, принтер написал, что оригинал! Рекомердую
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовалась частично все нормально работает рекомендую



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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работают, принтер определил как оригинальные. контрастность чуть завышена, пришлось уменьшить
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Болат С.

Достоинства:


Комментарий:
Все четко заработал! Спасибо за картриджи! Дешевле заказать, чем заправлять!
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький ресурс, хватило на 3 дня, печатали страниц 60 в сумме, поищу что-то другое
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Без проблем встал в принтер Kyosera
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Печатают и ладно. Поглядим на ресурс. За свои деньги норм, модель принтера в наших краях неходовая, заправка картриджей стоит дороже новых.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо! брал для Kyocera - 5021cdw. подошло как надо! принтер определил нормально!, распечатал пробную страницу всё хорошо!. - всё работает как надо! доставка аккуратная!- немято
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
установил все подошло, показывает как оригинальный картридж, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошли к принтеру, все работает. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло. приехало день в день. Принтер 5521cdx
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Марьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вот так печатает, деньги на ветер. Цветной тоже печатает плохо. Скупой платит дважды. Лучше бы купила дороже.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Владислав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонер для принтера, распознаётся принтером в точности как оригинальный тонер без каких бы то ни было проблем.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Красиво упаковано.Брал про запас.поэтому не знаю.Будем надеяться на работоспособность
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Поменял один (чёрный) из 4-х картриджей - работает! Посмотрим на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, от упаковки, качества, доставки, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Евгения Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел качественный, принтер написал, что оригинал! Рекомердую
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовалась частично все нормально работает рекомендую


Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230M magenta 2.2K (С ЧИПОМ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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